РЖД вводит лист ожидания из-за огромного дефицита билетов на юг России

Новая услуга позволяет автоматически забронировать билеты на «распроданный» поезд, если в нем освободятся места или появятся новые при добавлении вагонов.

Оставить «Заявку в лист ожидания» можно только на поезда дальнего следования, продажа билетов на которые открыта. Соответствующая кнопка появляется на сайте компании или в веб-приложении, как только заканчиваются места в купейные, плацкартные и сидячие вагоны.

Причем при оформлении запроса можно выбрать конкретный поезд, тип вагона и даже указать требования к местам, например только верхнее.

Как только в системе появится подходящий по запросу билет, пользователю придет уведомление и ссылка для его оплаты, которую нужно завершить в течение двух часов. По истечении этого времени места предложат следующим в очереди.

Отменить заявку, посмотреть статус или перейти к оплате по ней можно из личного кабинета пассажира.

Новую услугу запустили на фоне того, что билеты на юг страны сейчас быстро распродаются. Пока что она доступна только на сайте РЖД и в веб-приложении. Позже ее добавят в мобильное приложение, но только для Android, поскольку аналогичная версия для iOs недоступна в App Store, сообщает РИА «Новости».

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