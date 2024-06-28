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С 1 июля автобусы № 105А в аэропорт Сочи будут ходить круглосуточно

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-1-iyulya-avtobusy-105a-v-aeroport-sochi-budut-hodit-kruglosutochno?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
С 1 июля автобусы № 105А в аэропорт Сочи будут ходить круглосуточно
Фото пресс-службы администрации Сочи

Об этом рассказал глава департамента транспорта и дорожного хозяйства города-курорта Александр Кулик.

Маршрут № 105А, связывающий крупные транспортные узлы города, оптимизировали для удобства местных жителей и туристов. С начала июля автобусы по нему запустят по круглосуточному графику.

Также в Лазаревском районе с начала лета запустили дополнительные автобусные маршруты № 67 (Лазаревское — ВИЗР — Кольцевая) и № 78 (Каткова Щель — Лазарева – Аше).

Сейчас общественный транспорт города-курорта работает до 23:00. При этом автобусы между Сочи и Адлером ходят до полуночи.

Информацию по расписанию и движению городских и пригородных автобусов в реальном времени можно найти на этом сайте, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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