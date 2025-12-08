С 1 февраля россияне смогут оформить только одну семейную ипотеку на семью

С 1 февраля следующего года супруги в семье смогут получить льготный кредит только совместно, а не каждый сам на себя.

Как сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, изменения правил предоставления семейной ипотеки обезопасят программу от злоупотреблений. Супруги смогут оформлять льготный кредит по принципу одна семейная ипотека на одну семью.

«Кроме того, закрываются так называемые «донорские схемы». Речь идет о случаях, когда льготную ипотеку оформляли на одного из родственников или знакомых, а квартиру затем быстро перепродавали», — отметил Якубовский.

По его словам, таким образом семьи использовали программу в качестве способа заработка. С 2026 года жилье будет доступно только тем семьям, которые действительно планируют жить в приобретенной квартире, подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что привлекать созаемщиков будет можно только в том случае, если доходов семьи недостаточно и она не проходит по банковским требованиям.

При этом базовых параметров программы изменения не коснутся. Ставка останется льготной с первоначальным взносом от 20%. Лимит кредита составит до 6 млн рублей в большинстве регионов и до 12 млн рублей в крупных агломерациях.

«Возможность комбинировать льготную и рыночную часть кредита тоже сохраняется», — отметил Якубовский.

По его словам, изменения не повлияют на доступность программы, а станут фильтром.

«Программа настраивается так, чтобы льгота попадала тем семьям, которые действительно покупают жилье для проживания с детьми. Это делает систему более честной, снижает число спекулятивных сделок и стабилизирует рынок», — цитирует парламентария РИА «Новости».

