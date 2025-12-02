Льготную ипотеку для родителей с детьми-инвалидами предложили ввести в России

Программа предлагает ставку в 1% вместо 6%, предусмотренных «Семейной ипотекой».

Автором инициативы выступил депутат Сергей Миронов. Соответствующее обращение он направил на имя российского премьера Михаила Мишустина.

В письме депутат предлагает ввести для семей, воспитывающих ребенка-инвалида, ипотеку со ставкой в 1% годовых. По словам Миронова, существующая «Семейная ипотека» под 6% годовых помогает россиянам улучшить жилищные условия, однако параметры государственной программы не учитывают финансовую нагрузку на родителей, которые занимаются воспитанием ребенка-инвалида.

Депутат подчеркнул, что в таких семьях немалая часть дохода уходит на лечение, реабилитацию, лекарства и специальный уход. Также Миронов сообщил, что в РФ насчитывают более 780 тыс. детей с инвалидностью.

«Это означает, что сотни тысяч семей нуждаются в особых жилищных условиях. И поскольку для ребенка в инвалидной коляске нужны нестандартные планировочные решения, для таких семей жилищный вопрос выходит за рамки бытового удобства», — цитирует Миронова РИА «Новости».

Читайте также: распространить семейную ипотеку на вторичное жилье предложили в Госдуме РФ.

Подпишись, здесь всегда интересно.