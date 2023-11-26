С 1 декабря в Сочи отменят два пригородных поезда

Изменения коснутся двух поездов по маршруту Лоо — Имеретинский курорт.

С 1 декабря отменят поезд № 6822 отправлением со станции Имеретинский курорт в 20:07 и прибытием в Лоо в 21:41, а также поезд № 6827 с отправлением в 22:00 со станции Лоо и прибытием 23:34 на Имеретинский курорт, сообщает пресс-служба «Кубань экспресс-пригород».

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