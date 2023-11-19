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Из Краснодара на курорт Роза Хутор с 29 декабря начнет ходить турпоезд

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-krasnodara-na-kurort-roza-hutor-s-29-dekabrya-nachnet-hodit-turpoezd
Из Краснодара на курорт Роза Хутор с 29 декабря начнет ходить турпоезд
Фото t.me/telerzd

РЖД запустит специальный турпоезд к популярным горнолыжным курортам для любителей активного зимнего отдыха.

Поезд «Лыжная стрела» будет возить туристов из Ростова-на-Дону и Краснодара в Розу Хутор. Состав отправится 29 и 30 декабря, а также будет курсировать с 1 по 9 января.

В вагонах поезда есть можно провозить лыжи и сноуборды можно перевозить на местах для ручной клади или в багажном купе, сообщает  пресс-служба РЖД в Telegram.

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