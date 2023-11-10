На новогодние праздники раскупили все билеты на поезда в Краснодар

Билетов из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани в краевую столицу нельзя купить на рейсы с 27 декабря.

По данным РЖД, один из Москвы в Краснодар 27 декабря осталось три плацкартных билета и еще несколько мест для пассажиров с ограниченными возможностями. Остается возможность встретить Новый год в поезде — на 31 декабря еще доступно около 1 тыс. билетов.

Из Санкт-Петербурга можно добраться только с пересадками, либо также встречать Новый год в дороге — поезд прибудет в столицу Кубани только 1 января.

Из Казани в Краснодар остались только рейсы с пересадками или места для людей с ограниченными возможностями здоровья. В обратном направлении при этом вариантов не многим больше — на многих рейсах осталось не более 100 билетов, а на некоторых их не осталось совсем.

Отправиться в краевую столицу из Москвы можно и на самолете, но только через Сочи, а следовательно, билеты нужно будет приобрести еще на электричку.

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