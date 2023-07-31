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С 1 декабря пользователям запретят регистрироваться на российских сайтах с помощью иностранной почты

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-1-dekabrya-polzovatelyam-zapretyat-registrirovatsya-na-rossijskih-sajtah-s-pomoshhyu-inostrannoj-pochty
С 1 декабря пользователям запретят регистрироваться на российских сайтах с помощью иностранной почты
Фото freepik.com

Такой закон 31 июля подписал президент России Владимир Путин. Ранее его приняли в Госдуме и одобрили в Совете Федерации.

Согласно закону, с 1 декабря этого года на российских сайтах нельзя будет зарегистрироваться с помощью иностранной электронной почты или аккаунтов в сервисах, вроде Apple ID или Google.

С начала будущей зимы пользователи смогут зарегистрироваться на отечественных сайтах с помощью электронных почт, зарегистрированных в российских сервисах, по номеру телефона, портала Госуслуг или единой биометрической системы.

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