С 1 августа в Краснодарском крае стартует прием заявок на конкурс «ИМЯ»

Об этом 31 июля сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Заявки будут принимать с 1 августа до 30 сентября

Краевой вокальный конкурс эстрадных исполнителей «ИМЯ» в этом году пройдет уже в третий раз.

«Для наших молодых артистов эта площадка – хорошая возможность заявить о себе и своем таланте на весь край. Семь финалистов прошлых сезонов сейчас работают в Краснодарской филармонии, пятеро побывали в большом гастрольном туре. Подать заявку на конкурс может каждый желающий в возрасте от 15 до 35 лет. Заявки будут принимать до 30 сентября. Желаю успеха!», — написал Кондратьев в Telegram.

Подать заявку на конкурс можно на сайте.

За два года на конкурс подали свыше 500 заявок, 25 молодых исполнителей стали финалистами. В 2023 году призовой фонд составлял 2 млн рублей, в 2024 году его увеличили до 5 млн рублей. Коме того, расширили возрастные границы для участников.

Принять участие в конкурсе могут солисты эстрадного жанра, проживающие на Кубани и не работающие в государственных театрально-концертных организациях в должности артист-вокалист. Первый, отборочный, этап проходит в заочном формате — для него необходимо прислать видео своих выступлений.

Конкурсанты должны представить два разнохарактерных вокальных произведения. Допускается исполнение стилизованных версий в жанрах фолк, поп, рок, джаз, академическое пение и других под «минусовку» или с инструментальным сопровождением.

Исполнители, получившие большее количество баллов от жюри, пройдут во второй этап. Это очные прослушивания. В финал выйдут до 15 исполнителей, которые выступят на одной из театрально-концертных площадок Краснодара. Четырех лучших участников наградят денежными премиями. Также финалистам конкурса помогают трудоустроиться в ведущие учреждения культуры региона. В начале 2024 года прошел большой гастрольный тур победителей второго краевого вокального конкурса, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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