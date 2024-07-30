Короткометражки Фестиваля уличного кино покажут в парке «Краснодар»

Показ короткометражных фильмов молодых режиссеров в рамках XI Фестиваля уличного кино пройдет в парке «Краснодар» 1 августа. Вход свободный.

Фестиваль уличного кино проходит в 1 тыс. городов России с июня по сентябрь. Единственный показ в Краснодаре пройдет 1 августа в парке «Краснодар». В этом году зрителям представят работы молодых режиссеров с участием Юрия Колокольникова, Максима Лагашкина, Сергея Епишева и других звезд кино. Также ожидается кинодебют футболиста Артема Дзюбы.

За понравившиеся фильмы зрители смогут проголосовать, включив фонарики. Кроме зрителей, фильмы будет оценивать жюри, в состав которого вошли режиссеры Клим Шипенко («Холоп», «Вызов», «Текст»), Олег Трофим («Лед», «Майор Гром») и Алексей Нужный («Бременские музыканты», «Огонь», «Я худею»), актрисы Кристина Асмус и Ирина Горбачева, а также генеральный продюсер RUTUBE Давид Кочаров.

Генеральный продюсер фестиваля Александр Щеряков сообщил, что зрителям представят семь фильмов. Всего же в этом году на фестиваль было заявлено свыше 800 короткометражек.

«За 11 лет многие из наших конкурсантов стали большими российскими режиссерами. Так и финалисты этого года – будущие звезды кино. У вас будет возможность увидеть их на самом начальном этапе, когда они еще молоды, не боятся экспериментировать и по-настоящему нуждаются в зрительской поддержке», — сказал Щеряков.

Также на площадке фестиваля зрителей ждет специальная программа от RUTUBE, в рамках которой представят видео от блогеров о разных городах РФ. Лучшие работы будут состязаться в номинации «Гид RUTUBE: города России». Победителя определят зрители.

В Краснодаре Фестиваль стартует в 17:30 с показа внеконкурсной программы, после которой в 18:40 начнется показ программы RUTUBE.

Кинопоказ конкурсных короткометражек начнется в 20:20. После просмотра зрители смогут проголосовать за понравившуюся работу светом фонариков, сообщает пресс-служба Фестиваля уличного кино.

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