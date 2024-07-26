Дом культуры и музыкальную школу отремонтируют в селе под Анапой

У дома культуры села Витязево обновят фасад здания, внутренние помещения и концертный зал.

Как проходят ремонтные работы, проверила министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина.

«Более 500 жителей села Витязево, любящих творчество, находят применение своим талантам в Доме культуры. Регулярно сюда приезжают лучшие краевые коллективы, поэтому ДК — активный участник президентской программы «Пушкинская карта». Молодежь здесь — частые и желанные гости», — сказала она.

Лапина добавила, что работы в доме культуры завершат до конца 2024 года. Также туда приобретут новое оборудование.

В городской музыкальной школе № 1 капитальный ремонт завершат немного раньше — в ноябре. Там уже заменили кровлю, сейчас идут внутренние отделочные работы.

«В школе обучается почти 600 ребят. Местный оркестр народных инструментов не раз становился призером краевых и всероссийских фестивалей и конкурсов. Совсем скоро по поручению губернатора Вениамина Кондратьева приобретем для гастрольных поездок музыкального коллектива современный комфортабельный автобус», — цитирует министра культуры пресс-служба администрации Краснодарского края.

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