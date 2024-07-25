ДК и школа искусств: в Красноармейском районе появится культурный квартал

Культурный квартал создадут в станице Марьянской. Об этом рассказала министр культуры Виктория Лапина во время рабочего визита в муниципалитет.

По ее словам, там хотят отремонтировать местный Дом культуры, рядом с ним — возвести школу искусств, а на месте давно заброшенного кинотеатра сделать модельную библиотеку.

«В любимом месте жителей станицы Марьянской — сельском Доме культуры — капремонта не было со дня его постройки в 1962 году. Постоянно около 300 станичников от мала до велика приходят сюда, чтобы реализовать свой творческий потенциал, и наша задача — создать для них необходимые условия», — отметила Лапина.

Сейчас в Доме культуры станицы Марьянской действуют 19 кружков и коллективов самодеятельного народного творчества. Жители здесь занимаются вокалом, инструментальной музыкой, хореографией, есть театральный кружок.

Власти района уже разработал проектную документацию для проведения капремонта в ДК, а документы направили на экспертизу. Средства на проведение работ направят по госпрограмме «Развитие культуры», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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