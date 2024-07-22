С 1 августа в аэропорту Сочи подорожает цена парковки на привокзальной площади

На привокзальной площади сочинского аэропорта с августа отменяют суточный тариф.

С 1 августа парковка перед основным зданием терминала (2-я и 3-я линии, въездные стойки № 1–6) будет стоить 350 рублей в час, перед VIP-терминалом — 400 рублей в час.

Кроме того, цена суточной парковки будет составлять 250 рублей в час и 1,2 тыс. рублей в сутки. Этот тариф будет рассчитываться сверх трех часов стоянки за каждые полные и неполные дни. Также при повторном въезде в течение 45 минут после выезда цена составит 250 рублей.

Тарифы на парковку в аэрогавани Сочи не менялись с 2015 года, сообщает официальный Telegram-канал Международного аэропорта Сочи.

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