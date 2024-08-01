С 1 августа подорожал вход на три популярных маршрута Сочинского нацпарка

Стоимость посещения рекреационных объектов: «33 водопада», «Змейковские водопады» и «Водопады Псыдах и Шапсуг» составит 300 рублей.

На объектах установили настильные тропы из лиственницы на металлическом каркасе, мосты через глубокие балки и ручьи. Также оборудовали места для отдыха и стенды с информацией. Там появились новые санузлы с современными системами вентиляции и гидроизоляции. В нацпарке это первые подобные конструкции, в будущем их установят и на других маршрутах.

Цена за вход не повышалась на протяжении трех лет. Средства, получаемые за посещение, направляют на модернизацию инфраструктуры парка, мероприятий по улучшению условий для отдыха и туризма, сообщает пресс-служба Сочинского национального парка.

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