С 1 апреля в России введут новые требования для лицензирования автошкол

Изменения в действующий порядок лицензирования автошкол утвердили в Правительстве РФ.

Согласно постановлению кабмина, теперь для продления или получения лицензии на образовательную деятельность автошколам нужно будет иметь специальное заключение ГИБДД о соответствии базы организаций необходимым программам подготовки водителей.

Список требований для автошкол расширили, чтобы повысить качество подготовки будущих автомобилистов и увеличить безопасность дорожного движения. Новые правила вступят в силу с 1 апреля текущего года, сообщает «Интерфакс».

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