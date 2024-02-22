Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

С 1 апреля в России введут новые требования для лицензирования автошкол

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-1-aprelya-v-rossii-vvedut-novye-trebovaniya-dlya-litsenzirovaniya-avtoshkol
С 1 апреля в России введут новые требования для лицензирования автошкол
Фото Malte Luk, pexels.com

Изменения в действующий порядок лицензирования автошкол утвердили в Правительстве РФ.

Согласно постановлению кабмина, теперь для продления или получения лицензии на образовательную деятельность автошколам нужно будет иметь специальное заключение ГИБДД о соответствии базы организаций необходимым программам подготовки водителей.

Список требований для автошкол расширили, чтобы повысить качество подготовки будущих автомобилистов и увеличить безопасность дорожного движения. Новые правила вступят в силу с 1 апреля текущего года, сообщает «Интерфакс».

Читайте также: с 1 апреля в России изменят правила ввоза машин из Армении, Беларуси и Киргизии. По решению Правительства РФ размер платежа за ввоз в страну автомобилей из стран Евразийского экономического союза (Беларусь, Армения, Казахстан, Киргизия) изменят уже весной.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях