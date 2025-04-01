С 1 апреля в России ввели новые законы и проиндексировали социальные пенсии

В РФ 1 апреля вступили в силу несколько важных нововведений. Социальные пенсии сразу для нескольких групп людей стали выше. Начала действовать и семейная ипотека на вторичное жилье. Это далеко не весь список изменений.

В России с 1 апреля социальные пенсии проиндексировали почти на 15%. Это касается людей с инвалидностью, граждан, потерявших кормильца, или не имеющих достаточного трудового стажа. Изменения распространяются и на участников Великой Отечественной войны, награжденных знаками «Житель Блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда». Россияне и члены семей, пострадавшие от радиационных или техногенных катастроф, также получат доплаты.

С 1 апреля ограничена выдача рискованных ипотечных или автокредитов. Банки будут анализировать степень риска для заемщика. Если первоначальный взнос будет ниже 20%, или заявителю придется выплачивать более 80% дохода на погашение кредита, то заявка, вероятно, будет отклонена.

Появилась и льготная семейная ипотека на вторичное жилье, ее можно оформить по ставке 6%. Это касается городов с низким уровнем строительства — если на начало 2025 года в городе возводилось два или менее многоквартирных дома. Под эти условия подошел 901 населенный пункт страны.

Льготы в жилищном секторе получили и подрядчики, осуществляющие строительство. У них появилась возможность проводить работы, не выплачивая НДС, если они используют Эскроу-счета. По ним исполнитель может осуществлять сделки купли-продажи, при этом деньги на нем будут заморожены до завершения договора. Это нововведение поможет снизит количество недобросовестных подрядчиков.

Вступили в силу и поправки в закон о связи. Теперь россиянин сможет оформить на себя не более 20 сим-карт. После подписания договора с оператором данные обновятся на сайте Госуслуг в разделе «Мои сим-карты». Там можно отследить количество номеров и закрыть не действующие.

Детский отдых в лагерях и здравницах будет более качественным. Все организации, предоставляющие такую услугу, переходят на единый формат. Это гарантирует продуманную организацию смен, распорядок дня и насыщенную программу. В расписание включат патриотические занятия и родительские дни.

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