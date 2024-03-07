С 1 апреля в России на 7,5% проиндексируют социальные пенсии

Это решение затронет свыше 4 млн жителей России. На повышение пенсий в Социальном фонде предусмотрели 37,5 млрд рублей.

С 1 апреля в РФ на 7,5% повысят социальные пенсии. Их получают граждане, у которых не хватает стажа для страховой пенсии. Эти выплаты также получают люди с ограниченными возможностями здоровья и потерявшие кормильца.

Кроме того, с апреля на 7,5% проиндексируют пенсии для участников Великой Отечественной войны, военных с инвалидностью, а также граждан, пострадавших от техногенных или радиационных катастроф, сообщает пресс-служба Правительства России.

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