РЖД запустят «винный поезд» из Москвы в Тамань и Новороссийск

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Первый гастротуристический поезд «К виноградникам у моря» планируют запустить 9 июня 2023 года. Поездка рассчитана на четыре дня и три ночи.

Пассажиры смогут посетить шесть крупнейших виноградников и виноделен края и местные достопримечательности.

«Поезд станет для путешественников настоящим «отелем на колесах». Благодаря удобному расписанию днем можно отправиться на экскурсии, а вечером и ночью — отдохнуть в комфортабельных вагонах люкс, СВ или купе. Все вагоны оборудованы системами кондиционирования воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами, розетками для зарядки гаджетов», — сообщает пресс-служба РЖД.

В турпакет входят железнодорожная перевозка, экскурсионная программа с гидом, трансфер и питание. Билеты на туристический поезд можно будет приобрести с февраля 2023 года.

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