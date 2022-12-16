РЖД заменит классические бумажные бежевые билеты на «кассовые» чеки

Новые билеты на чековой ленте будут содержать всю необходимую информацию о поезде и пассажире.

На данный момент большую часть билетов компания продает онлайн — через приложение или на сайте. Однако при покупке через кассу пассажирам выдают билеты, представляющие собой бежевые бланки со всей информацией о поездке.

Теперь билет будет выглядеть как «магазинный чек». На нем темным шрифтом указывается ФИО пассажира, номер паспорта, дата рождения, дата и время отправления и прибытия поезда, номер состава и цена билета. Такой билет можно использовать для строгой отчетности.

Билеты на поезда дальнего следования почти во всех кассах продает «Федеральная пассажирская компания», дочерняя компания РЖД.

«Все кассы ФПК при оформлении проездных документов выдают билеты, распечатанные на специальной чековой термоленте с реквизитами поездки», — сообщили в пресс-службе РЖД.

При этом пассажиру не нужно показывать билет проводнику — сейчас достаточно только предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, сообщает РИА «Новости».

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