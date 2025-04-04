РЖД ввела скидки для школьников на поезда между Минском и курортами Кубани

Федеральная пассажирская компания объявила о новой акции «Ура, каникулы! Фиксированные тарифы для детей Россия — Белоруссия».

Акция позволит школьникам в возрасте от 10 до 17 лет включительно будущим летом путешествовать на поездах со скидкой между курортами Краснодарского края и столицей Беларуси.

Акция распространяется на купейные вагоны поездов № 302/302 Минск — Адлер, № 490/489 Минск — Анапа с отправлением с 1 июня по 31 августа. В акции также участвует поезд № 149/150 Самара — Минск.

Максимальный размер скидки для подростков может составить до 32 % от взрослого тарифа по выбранному маршруту, сообщает пресс-служба ФПС в Telegram.

Читайте также: дальневосточный сезонный поезд Тында — Анапа начнет курсировать с конца мая. Дальневосточный филиал Федеральной пассажирской компании запускает сезонный поезд № 235/236 по маршруту Тында — Анапа с конца мая до середины сентября. Согласно расписанию, отправления из Тынды запланировали с 28 мая по 8 сентября по средам в 9:50 по местному времени. Обратно из Анапы поезд будет отправляться с 3 июня по 14 сентября по вторникам в 19:30.

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