Дальневосточный сезонный поезд Тында — Анапа начнет курсировать с конца мая

Дальневосточный филиал Федеральной пассажирской компании запускает сезонный поезд № 235/236 по маршруту Тында — Анапа с конца мая до середины сентября.

Согласно расписанию, отправления из Тынды запланировали с 28 мая по 8 сентября по средам в 9:50 по местному времени. Обратно из Анапы поезд будет отправляться с 3 июня по 14 сентября по вторникам в 19:30.

Маршрут проследует через Юктали, Новую Чару, Таксимо, Северобайкальск, Вихоревку, Иланскую, Красноярск, Мариинск, Омск, Челябинск, Уфу, Самару, Сызрань, Саратов, Волгоград, Краснодар и другие населенные пункты, сообщает «Союз транспортников Кубани» в Telegram.

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