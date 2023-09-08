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РЖД возобновили продажу билетов на все поезда за 90 суток до отправления

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/rzhd-vozobnovili-prodazhu-biletov-na-vse-poezda-za-90-sutok-do-otpravleniya
РЖД возобновили продажу билетов на все поезда за 90 суток до отправления
Фото пресс-службы администрации Сочи

Продажа железнодорожных билетов, которые раньше можно было купить только за 45 суток до отправления, откроется 9 сентября с 8:00 по московскому времени.

В РЖД сообщили о том, что возобновляют продажу билетов на все поезда дальнего следования за 90 суток до их отправления.

«Сняли все ограничения, связанные с проведением масштабных работ по реконструкции инфраструктуры в Центральном транспортном узле. Изменения касались поездов, курсирующих в сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, некоторыми городами Краснодарского края, Приволжья, Урала и Северного Кавказа», — сообщает Telegram-канал РЖД.

В ведомстве уточнили, что 9 сентября уже можно будет купить билет на поезд с отправлением 6 декабря.

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