РЖД: в 2024 году в билетах на поезда появится информация о животных

О нововведениях в работе железнодорожного транспорта сообщил заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников.

По его словам, информация о перевозимых в поездах животных начнут отражать в билетах и в мобильных устройствах проводников уже в текущем году.

Колесников отметил, что поменять все сразу очень сложно из-за того, что РЖД продает билеты на поезда в разных каналах, сообщает RT.

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Теперь при подобных ситуациях обнаруженное животное необходимо будет передавать работникам на остановочных пунктах. Оттуда их должны будут забирать сотрудники зоозащитных организаций.