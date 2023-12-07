РЖД в 2024 году увеличит количество двухэтажных поездов на южном направлении

О намерении увеличить число и составность поездов дальнего следования, а также назначить новые двухэтажные поезда в графике движения в новом году сообщили в РЖД 7 декабря.

Количество поездов дальнего следования увеличится до 914 пар, а число двухэтажных поездов — до 31 пары на 23 маршрутах. До сих пор было 29 пар на 21 маршруте. Сообщается, что новые поезда появятся, в первую очередь, на южном направлении.

В том числе в расписании появятся поезда № 102 Москва — Адлер, №44 Москва – Имеретинский Курорт, № 357/358 Уфа — Имеретинский Курорт.

Маршрутная сеть пригородных поездов расширится на 243 пары и составит 4 тыс. 585 пар. Это составит +5,6% к прошлому году.

В международном сообщении будут курсировать 56 пассажирских поездов. Прежде всего это поезда в сообщении с Республикой Беларусь и странами Средней Азии, сообщает «Телеграмма РЖД» в Telegram.

Читайте также: новогодние ж/д круизы: поезд «Лыжная стрела» пустят из Ростова-на-Дону в Сочи.