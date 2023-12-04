Новогодние ж/д круизы: поезд «Лыжная стрела» пустят из Ростова-на-Дону в Сочи

Спецпоезд «Лыжная стрела» начнет возить пассажиров в Розу Хутор с 29 декабря по 8 января.

Также состав будет делать остановки на станциях Краснодар, Горячий Ключ, Туапсе, Лазаревская, Лоо, Сочи, Хоста, Адлер, Роза Хутор.

Кроме того, на юг доступны другие ж/д туры. Так, С 2 по 7 января ретропоезд «Сочи» начнет совершать рейсы в Абхазию (Туапсе — Гагра). Внутри поезда интерьер стилизовали под 1970-1980 годы. В экскурсионной программе — озеро Рица и Новый Афон.

Еще из Большого Сочи на станцию Роза Хутор 1 декабря в 19:00 отправится поезд «Новогодняя ночь». Посадку пассажиров будут проводить и на станциях Хоста и Адлер.

«Почти все билеты на поезд «Новогодняя ночь» из Большого Сочи на Розу Хутор уже разобрали», — сообщили в Федеральной пассажирской компании.

Для тех, кто захочет отправиться в Москву в преддверии Нового года, на выбор есть несколько новогодних железнодорожных круизов. Так, один из новых маршрутов «Белорусский вояж» — совместный проект РЖД и Белорусской железной дороги. Главный пункт новогоднего путешествия — «Поместье белорусского Деда Мороза» в Беловежской Пуще.

Также из столицы на поезде «Лыжная стрела» можно отправиться на горнолыжный курорт «Хибины». Рейсы запланированы с 29 декабря по 9 января. При этом на самый популярный семейный маршрут в праздники — «Зимнюю сказку» в Великий Устюг — билетов из Москвы и Санкт-Петербурга уже нет, сообщает РИА «Новости».

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