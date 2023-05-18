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РЖД увеличили глубину продаж билетов на поезда до Сочи, Анапы, Новороссийска и Ейска

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/rzhd-uvelichili-glubinu-prodazh-biletov-do-sochi-anapy-novorossijska-i-ejska
РЖД увеличили глубину продаж билетов на поезда до Сочи, Анапы, Новороссийска и Ейска
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Ранее продажу билетов на некоторые поезда ограничили 45 сутками из-за масштабной реконструкции на Центральном транспортном узле.

Теперь глубину продаж билетов на ряд направлений увеличили до середины августа. Преимущественно это поезда, следующие по наиболее популярным направлениям.

В частности, глубину продаж билетов увеличили на поезда из Москвы в Анапу, Новороссийск, Адлер и Ейск, из Санкт-Петербурга в Адлер, Анапу и Новороссийск, а также из Нижнего Новгорода в Имеретинский курорт, сообщает пресс-служба РЖД.

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