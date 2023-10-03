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РЖД пустит дополнительные поезда на курорты Кубани на ноябрьские праздники

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/rzhd-pustit-dopolnitelnye-poezda-na-kurorty-kubani-na-noyabrskie-prazdniki
РЖД пустит дополнительные поезда на курорты Кубани на ноябрьские праздники
РЖД пустит дополнительные поезда на курорты Кубани на ноябрьские праздники

Всего на период с 3 по 6 ноября назначат более 250 дополнительных поездов дальнего следования — на 10% больше, чем в прошлом году.

Дополнительные поезда направят из Москвы и Санкт-Петербурга в Анапу, Адлер и Новороссийск, а также Кисловодск, Пермь, Тюмень, Саратов, Брест, Екатеринбург, Казань, Архангельск, Белгород.

Составы добавят и на направлениях Кисловодск —Ростов-на-Дону, Уфа — Имеретинский Курорт, Воронеж —Казань, сообщает пресс-служба РЖД.

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