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РЖД: поезда в сообщении с Краснодарским краем следуют по графику

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/rzhd-poezda-v-soobshhenii-s-krasnodarskim-kraem-sleduyut-po-grafiku
РЖД: поезда в сообщении с Краснодарским краем следуют по графику
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Задержанные из-за происшествия на Крымском мосту поезда будут по возможности вводить в расписание.

Об этом сообщили в пресс-службе РЖД утром 17 июля.

«Информацию о фактическом движении можно посмотреть на сайте РЖД в мобильном приложении «РЖД пассажирам», — сообщает пресс-служба компании в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», движение поездов на Крымском мосту планировали восстановить к 9:00. Расписание поездов будет нагоняться.

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