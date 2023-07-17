РЖД: поезда в сообщении с Краснодарским краем следуют по графику

Задержанные из-за происшествия на Крымском мосту поезда будут по возможности вводить в расписание.

Об этом сообщили в пресс-службе РЖД утром 17 июля.

«Информацию о фактическом движении можно посмотреть на сайте РЖД в мобильном приложении «РЖД пассажирам», — сообщает пресс-служба компании в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», движение поездов на Крымском мосту планировали восстановить к 9:00. Расписание поездов будет нагоняться.