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РЖД планирует повысить грузовые тарифы из-за роста расходов на безопасность

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/rzhd-planiruet-povysit-gruzovye-tarify-iz-za-rosta-rashodov-na-bezopasnost
РЖД планирует повысить грузовые тарифы из-за роста расходов на безопасность
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

ОАО «РЖД» просит правительство предоставить дополнительную надбавку к грузовому тарифу в 1% в рамках подготовки к тарифной кампании на 2024 год.

Инициатива РЖД обусловлена ростом террористической угрозы и необходимость скорейшего обеспечения противодронной защиты ключевых объектов инфраструктуры. По данным источников, знакомых с ситуацией, в прошлом году расходы на транспортную безопасность превысили 45 млрд рублей. Это превышает 1% индексации, при этом источников покрытия затрат нет.

Предлагаемая индексация на 1% лишь частично покроет рост расходов компании на обеспечение безопасности. Базовая индексация тарифа на грузоперевозки на 2024 год в соответствии с прогнозом социально-экономического развития планировалась на уровне 7,1%. Еще на 2% тариф должен вырасти за счет увеличения надбавки на капремонт (с 5% до 7%).

Эксперты полагают, что надбавка должна быть однократной. За счет нее нужно обеспечить меры физической защиты — приобрести противодронные ружья и обучить персонал их применять, а также обеспечить меры телематической и страховой защиты, которая будет применяться и в интересах грузоотправителей, пишет «Коммерсантъ».

Читайте также: биометрию при посадке пассажиров на свои поезда планирует использовать РЖД с 2024 года.

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