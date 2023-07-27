Биометрию при посадке пассажиров на свои поезда планирует использовать РЖД с 2024 года

Минтранс, «РЖД» и Центр биометрических технологий планируют в начале 2024 года провести эксперимент по использованию биометрии вместо проверки паспортов для посадки пассажиров на поезда дальнего следования.

Использование биометрии позволит избежать ситуаций, когда пассажир забыл паспорт и не смог сесть в поезд, а также ускорит идентификацию людей. При этом нововведение не станет обязательным условием подтверждения личности при посадке. Уточняется, что существующие способы оказания услуг останутся.

Возможность применения Единой биометрической системы при посадке на поезд все еще прорабатывают. Для реализации такого проекта РЖД потребуется в том числе целый парк современных планшетов.

По словам экспертов, к 2025 году биометрию — распознавание по лицу — удастся использовать в России практически на всех видах транспорта, пишет газета «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», VIP-вагоны для РЖД с кухней и переговорной представит «Трансмашхолдинг».