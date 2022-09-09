РЖД назначили 300 дополнительных рейсов на южные курорты на осень
Общество
09.09.2022 16:47
Всего этой осенью РЖД планирует перевезти на юг более 2 млн пассажиров. Это в два раза больше, чем в прошлом году, и на 20% выше, чем в доковидном 2019 году.
«Спрос на билеты на Черноморское побережье говорит о том, что поклонников моря в бархатный сезон в нашей стране очень много», — говорится в сообщении пресс-службы РЖД.
Для перевозки большого числа пассажиров на юг РЖД назначило осенью около 300 дополнительных рейсов — в Сочи, Анапу, Новороссийск и Кисловодск.
Кроме того, перевозчик увеличил периодичность поездов из Москвы в Анапу, Сочи и Новороссийск. Также продлили «летние» поезда на Черноморское побережье из Москвы и некоторых других городов РФ.
Читайте также: в Сочи на 30% увеличили количество «Ласточек».
Популярные новости
- Выборы под наблюдением: что и кому можно делать на избирательных участках, а чего нельзя?
- Фильм о Мэрилин Монро сорвал овации на Венецианском кинофестивале
- Ура, каникулы: как школьники будут отдыхать в новом учебном году
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- Водоканал Сочи опубликовал «засорный» рейтинг районов курорта
- «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?