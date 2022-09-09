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РЖД назначили 300 дополнительных рейсов на южные курорты на осень

Общество
09.09.2022 16:47
Ссылка https://kuban24.tv/item/rzhd-naznachilo-300-dopolnitelnyh-rejsov-na-yuzhnye-kurorty-na-osen
РЖД назначили 300 дополнительных рейсов на южные курорты на осень
Фото пресс-службы администрации Сочи

Всего этой осенью РЖД планирует перевезти на юг более 2 млн пассажиров. Это в два раза больше, чем в прошлом году, и на 20% выше, чем в доковидном 2019 году.

«Спрос на билеты на Черноморское побережье говорит о том, что поклонников моря в бархатный сезон в нашей стране очень много», — говорится в сообщении пресс-службы РЖД.

Для перевозки большого числа пассажиров на юг РЖД назначило осенью около 300 дополнительных рейсов — в Сочи, Анапу, Новороссийск и Кисловодск.

Кроме того, перевозчик увеличил периодичность поездов из Москвы в Анапу, Сочи и Новороссийск. Также продлили «летние» поезда на Черноморское побережье из Москвы и некоторых других городов РФ.

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