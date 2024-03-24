РЖД бесплатно перевезут родственников жертв теракта в «Крокус Сити Холле»

«Российские железные дороги» 24 марта заявили о том, что предоставят бесплатный проезд в Москву и из Москвы родственникам погибших и пострадавших при теракте в «Крокус сити холле».

«Бесплатно перевезем родственников пострадавших и погибших при теракте в «Крокусе» в Москву и из Москвы», — говорится в официальном Telegram-канале РЖД.

Для оформления проезда следует обращаться по специально выделенному телефону 8 (800) 250-15-20.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 133 человека, в том числе 3 детей. По данным на 9:00 24 марта, число пострадавших составляет 152. Число жертв может расти, так как поисковая операция и разбор завалов продолжаются.