Ржавые мины и снаряды времен войны выкопали из земли в Тихорецке

Четыре боеприпаса со следами сильной коррозии обнаружили во время земляных работ на улице Меньшикова.

На место прибыла группа разминирования ОМОН «Шторм-Юг» ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю. Специалисты обследовали боеприпасы и установили, что это две 82-мм минометные мины и два артиллерийских снаряда калибра 76 мм времен Великой Отечественной войны.

Взрывотехники вывезли взрывоопасные предметы подальше от жилых домов и уничтожили с соблюдением мер безопасности, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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Находки оказались артиллерийским снарядом калибра 45 мм и 82-мм минометной миной времен Великой Отечественной войны. Подобные предметы обнаружили в селе Экономическом и в станице Неберджаевской. Боеприпасы вывезли в карьер и уничтожили.

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