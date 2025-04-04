Пять боеприпасов времен войны нашли за сутки в разных местах Крымского района

За один день росгвардейцы-взрывотехники отработали пять заявок, которые поступили из Крымского района.

Жители села Молдаванского обнаружили похожие на боеприпасы предметы и сообщили об этом правоохранителям. Находки оказались артиллерийским снарядом калибра 45 мм и 82-мм минометной миной времен Великой Отечественной войны. Подобные предметы обнаружили в селе Экономическом и в станице Неберджаевской.

Специалисты вывезли боеприпасы в карьер и уничтожили их, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Читайте также: танковый боеприпас выкопали во дворе частного дома в Крымском районе. Похожий на снаряд предмет обнаружили во время земляных работ на территории частного дома в СНТ «Дружба» в селе Экономическом. О находке местные жители сообщили правоохранителям. На место приехали взрывотехники ОМОН «Шторм-Юг» Росгвардии. Они осмотрели находку и определили, что это 75-мм кумулятивный снаряд времен Великой Отечественный войны.

Подпишись, здесь всегда интересно.