Рыжий из «Иванушек» показал красивый закат из открытого моря в Сочи

Легендарный солист музыкальной поп-группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов вечером 6 августа снова порадовал своих поклонников новым видео в социальных сетях.

Артист вышел в открытое море в Сочи на яхте и снял на камеру телефона солнце, уходящее за горизонт. Певец восхитился красивым видом на потрясающий летний закат.

«Поймал сегодня сочинский закат! Прекрасно!», — написал Григорьев-Апполонов в Telegram.

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