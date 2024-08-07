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Рыжий из «Иванушек» показал красивый закат из открытого моря в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ryzhij-iz-ivanushek-pokazal-krasivyj-zakat-iz-otkrytogo-morya-v-sochi
Видео Андрея Григорьева-Апполонова

Легендарный солист музыкальной поп-группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов вечером 6 августа снова порадовал своих поклонников новым видео в социальных сетях.

Артист вышел в открытое море в Сочи на яхте и снял на камеру телефона солнце, уходящее за горизонт. Певец восхитился красивым видом на потрясающий летний закат.

«Поймал сегодня сочинский закат! Прекрасно!», — написал Григорьев-Апполонов в Telegram.

Читайте также: рыжий из «Иванушек» вышел на яхте в шторм, чтобы поймать смерч в Сочи. На видео он запечатлел сильный дождь, который заливает судно, порывы ветра, а также низкие грозовые тучи, которые, как известно, могут быть предвестниками появления смерчей в море.

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