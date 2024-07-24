Рыжий из «Иванушек» вышел на яхте в шторм, чтобы поймать смерч в Сочи

Легендарный солист музыкальной поп-группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов 24 июля снова порадовал своих поклонников новым видео в социальных сетях.

Музыкант рассказал, что вышел в небезопасное морское путешествие на яхте в Черное море во время шторма с морского вокзала Сочи, чтобы «поймать» смерч.

На видео он запечатлел сильный дождь, который заливает судно, порывы ветра, а также низкие грозовые тучи, которые, как известно, могут быть предвестниками появления смерчей в море.

«Я как настоящий покоритель Черного моря — Черноморский катран. Сейчас выходим на ловлю смерча! Он же торнадо», — сказал Григорьев-Апполонов.

К сожалению, Рыжий из «Иванушек» так и не встретил смерч в окрестностях Сочи.

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