Рывок до самолета: в Сочи «Ласточка» сломалась по пути в аэропорт

На железнодорожной станции в Хосте поздним вечером 13 августа произошла поломка электропоезда «Ласточка», следовавшего по маршруту Сочи — Аэропорт.

Об инциденте рассказал один из пассажиров электропоезда в соцсетях. Его, как и других людей, высадили из сломавшейся «Ласточки». В ожидании другого поезда они провели на перроне более 40 минут.

«Люди едут в аэропорт, задержка поезда, ждут следующий поезд», — сообщил автор видео.

В комментариях под видео пользователи предположили, что из-за такой поломки люди могли опоздать на самолет. Другие отметили, что легче было уже не ждать и добраться до аэропорта на такси.

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