Поезд Адлер — Калининград продолжит ходить в обход Курской области из-за боев

Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В приграничной зоне на территории региона уже более шести суток продолжаются ожесточенные бои.

В связи РЖД продлили измененную схему движения поездов, следующих по территории Курской области. Так, поезд Адлер — Калининград как минимум до конца текущей недели не будет проезжать станции Курчатов, Льгов-Киевский, Дмитриев-Льговский, Комаричи и Навля.

Пассажирам, у которых изменились маршруты поездов, придут оповещения через SMS. В период этих вынужденных мер возврат билетов с отмененных станций осуществляют без дополнительных сборов и плат.

Уточнить фактическое движение поездов можно в приложении «РЖД Пассажирам», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД: 8-800-775-00-00, сообщает Федеральная пассажирская компания в Telegram.

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