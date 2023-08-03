Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Рыбку гамбузию, победившую малярию на побережье Черного моря, будут поставлять из Сочи в Сьерра-Леоне

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/rybku-gambuziyu-pobedivshuyu-malyariyu-na-poberezhe-chernogo-morya-budut-postavlyat-iz-sochi-v-serra-leone
Рыбку гамбузию, победившую малярию на побережье Черного моря, будут поставлять из Сочи в Сьерра-Леоне
Фото пресс-службы администрации Сочи

В мэрии Сочи подвели итоги работы делегации города-курорта на саммите «Россия — Африка 2023».

«Благодаря соглашению об экономическом сотрудничестве между сочинской компанией и Торговой корпорацией «Русский Дом», подписанном на саммите «Россия — Африка 2023», в западной части Африки готовится к реализации программа по борьбе с опасными болезнями», — написал глава Сочи Алексей Копайгородский в Telegram.

Он отметил, что в Сочи накоплен богатый опыт по борьбе с малярией в советские годы. И им готовы поделиться с партнерами в столице республики Сьерра-Леоне — городе Фритаун.

Согласно пилотному проекту, в городских водоемах Фритауна поселят рыбу гамбузию, которая уничтожает личинки комаров. Именно благодаря ей в 1956 году на Черноморском побережье Кавказа получилось окончательно справиться с малярией. Сейчас эту рыбу разводят в сочинском Эколого-биологическом центре имени Сергея Соколова, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Читайте также: Путин заявил, что Россия списала странам Африки долги на 23 млрд долларов.

Статьи
Что такое иммунитет и как его повысить
Что такое иммунитет и как его повысить
Черная смородина: чем полезна и кому нельзя
Черная смородина: чем полезна и кому нельзя
Какой сегодня праздник: что отмечают 3 августа
Какой сегодня праздник: что отмечают 3 августа
Экстракорпоральное оплодотворение: что такое ЭКО простыми словами
Экстракорпоральное оплодотворение: что такое ЭКО простыми словами
Что такое цифровой рубль: принципы работы и особенности
Что такое цифровой рубль: принципы работы и особенности
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях