Рыбку гамбузию, победившую малярию на побережье Черного моря, будут поставлять из Сочи в Сьерра-Леоне

В мэрии Сочи подвели итоги работы делегации города-курорта на саммите «Россия — Африка 2023».

«Благодаря соглашению об экономическом сотрудничестве между сочинской компанией и Торговой корпорацией «Русский Дом», подписанном на саммите «Россия — Африка 2023», в западной части Африки готовится к реализации программа по борьбе с опасными болезнями», — написал глава Сочи Алексей Копайгородский в Telegram.

Он отметил, что в Сочи накоплен богатый опыт по борьбе с малярией в советские годы. И им готовы поделиться с партнерами в столице республики Сьерра-Леоне — городе Фритаун.

Согласно пилотному проекту, в городских водоемах Фритауна поселят рыбу гамбузию, которая уничтожает личинки комаров. Именно благодаря ей в 1956 году на Черноморском побережье Кавказа получилось окончательно справиться с малярией. Сейчас эту рыбу разводят в сочинском Эколого-биологическом центре имени Сергея Соколова, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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