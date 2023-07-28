Путин заявил, что Россия списала странам Африки долги на 23 млрд долларов

Об этом президент России Владимир Путин сообщил 28 июля на пленарном заседании форума «Россия — Африка».

«Россия участвует и в облегчении долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списанной нами задолженности составляет 23 млрд долларов», — сказал Путин.

Глава государства добавил, что по недавним запросам лидеров африканских стран из бюджета России на эти цели выделят еще более 90 млн долларов, сообщает RT.

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