Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Путин заявил, что Россия списала странам Африки долги на 23 млрд долларов

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-zayavil-chto-rossiya-spisala-stranam-afriki-dolgi-na-23-mlrd-dollarov
Путин заявил, что Россия списала странам Африки долги на 23 млрд долларов
Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

Об этом президент России Владимир Путин сообщил 28 июля на пленарном заседании форума «Россия — Африка».

«Россия участвует и в облегчении долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списанной нами задолженности составляет 23 млрд долларов», — сказал Путин.

Глава государства добавил, что по недавним запросам лидеров африканских стран из бюджета России на эти цели выделят еще более 90 млн долларов, сообщает RT.

Читайте также: мэр Краснодара расскажет о социальном развитии города коллегам из Африки на тематической сессии форума.

Статьи
Пять способов занять детей на взрослом застолье
Пять способов занять детей на взрослом застолье
Незаметная гангрена: хирург рассказал о первых симптомах гибели тканей
Незаметная гангрена: хирург рассказал о первых симптомах гибели тканей
Вишня: чем полезна и сколько можно есть без вреда для здоровья
Вишня: чем полезна и сколько можно есть без вреда для здоровья
Доктор Мясников рассказал, как жить после сердечного приступа
Доктор Мясников рассказал, как жить после сердечного приступа
Старородящие: до какого возраста желательно родить первенца и почему
Старородящие: до какого возраста желательно родить первенца и почему
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях