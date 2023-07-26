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Мэр Краснодара расскажет о социальном развитии города коллегам из Африки

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/mer-krasnodara-rasskazhet-o-sotsialnom-razvitii-goroda-kollegam-iz-afriki
Мэр Краснодара расскажет о социальном развитии города коллегам из Африки
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Глава Краснодара и представители мэрии Сочи примут участие в форуме «Россия — Африка», который пройдет в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля . Его участники обсудят сотрудничество в различных направлениях между РФ и странами Африки.

Мэр краевой столицы Евгений Наумов расскажет лидерам африканских столиц про социально-экономическое развитие Краснодара на тематической сессии.

Кроме того, в форуме «Россия — Африка» примут участие представители мэрии Сочи: архитектор Ольга Шебзухова, спецпредставитель Горсобрания по международным связям Юрий Немцев и директор эколого-биологического центра Елена Мальц.

В рамках мероприятия пройдет более 40 панельных сессий, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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