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Форум «Россия и Египет: тысячелетний диалог цивилизаций» получил грантовую поддержку Фонда «Русский мир»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/forum-rossiya-i-egipet-tysyacheletnij-dialog-tsivilizatsij-poluchil-grantovuyu-podderzhku-fonda-russkij-mir
Форум «Россия и Египет: тысячелетний диалог цивилизаций» получил грантовую поддержку Фонда «Русский мир»
Форум «Россия и Египет: тысячелетний диалог цивилизаций» получил грантовую поддержку Фонда «Русский мир»

Фонд развития Краснодарского края и Кубанский государственный университет 28-29 августа организуют международный Форум «Россия и Египет: тысячелетний диалог цивилизаций».

Совместная грантовая заявка на проведение мероприятия была поддержана Фондом «Русский мир». Форум пройдет на площадке «Русского дома» в Александрии. Мероприятие приурочено к 80-летию установления дипломатических отношений между Россией и Египтом.

В рамках форума планируется провести круглый стол «История и перспективы сотрудничества России и Египта». Предусмотрено дистанционное участие в круглом столе профессорско-преподавательского состава и иностранных студентов Кубанского государственного университета и других высших учебных заведений России.

«Кроме того, в рамках программы мероприятия состоится показ российских национальных костюмов, выставка художественных произведений российских художников, мастер-класс «Традиционный российский сувенир», концертное выступление Федора Белугина и его коллектива, а также Дениса Громова – артиста Сочинской государственной филармонии, лауреата многих престижных Европейских конкурсов пианистов. Проведение форума повысит узнаваемость университетов России на международной арене, поможет найти новых академических партнеров, привлечет на обучение абитуриентов из Египта, а также будет способствовать укреплению гуманитарных, дружеских и партнерских связей между странами и сближению народов России и Египта», рассказал генеральный директор Фонда развития Краснодарского края Илья Шакалов.

По вопросам участия в форуме можно обратиться в Фонд развития Краснодарского края: +7 918 32 23 028 или info@frkuban.ru.

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