Кондратьев обсудит вопросы сотрудничества в рамках форума регионов России и Беларуси

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев возглавил кубанскую делегацию на Х форуме регионов России и Беларуси, который проходит в Уфе.

Глава региона сообщил, что в планах на 28 июня провести несколько встреч по вопросам расширения стратегического партнерства. Также он примет участие в пленарном заседании, где подведут итоги сотрудничества и перспективы развития.

Форум регионов России и Беларуси проводят ежегодно с 2014 года. Его цель — углубление интеграционных процессов Союзного государства, укрепление межпарламентских, торгово-экономических, научно-образовательных и культурных связей, а также расширение деловых контактов и развитие перспективных направлений двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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