Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Кондратьев обсудит вопросы сотрудничества в рамках форума регионов России и Беларуси

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-obsudit-voprosy-sotrudnichestva-v-ramkah-foruma-regionov-rossii-i-belarusi
Кондратьев обсудит вопросы сотрудничества в рамках форума регионов России и Беларуси
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев возглавил кубанскую делегацию на Х форуме регионов России и Беларуси, который проходит в Уфе.

Глава региона сообщил, что в планах на 28 июня провести несколько встреч по вопросам расширения стратегического партнерства. Также он примет участие в пленарном заседании, где подведут итоги сотрудничества и перспективы развития.

Форум регионов России и Беларуси проводят ежегодно с 2014 года. Его цель — углубление интеграционных процессов Союзного государства, укрепление межпарламентских, торгово-экономических, научно-образовательных и культурных связей, а также расширение деловых контактов и развитие перспективных направлений двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: эксклюзивное производство тракторов для виноградников откроют в Краснодарском крае.

Статьи
Что говорят звезды: знак зодиака Рыбы
Что говорят звезды: знак зодиака Рыбы
Лайм: чем полезен и кому противопоказан
Лайм: чем полезен и кому противопоказан
10 самых интересных памятников и скульптур Краснодарского края
10 самых интересных памятников и скульптур Краснодарского края
Какой сегодня праздник: что отмечают 28 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 28 июня
Чем полезны семечки подсолнечника и кому их нельзя
Чем полезны семечки подсолнечника и кому их нельзя
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях