Рыбаки приступили к добыче черной икры в Староминском районе

Икра из станицы Староминской поставляется на прилавки Краснодара и соседних регионов. Приготовление свежего деликатеса стараются приурочить к Новому году.

Сезон стартовал. Рыбаки надели фартуки и приступили к дойке — так называют получение черной икры. Первыми ее готовы отдавать стерляди. В прошлом году в местном хозяйстве получили около 600 кг черной икры разного вида, в этом рассчитывает увеличить объемы до 1 т деликатеса.

Получение икры требует много профессиональных знаний, поэтому хозяйства приглашают к работе экспертов. Рыбовод-технолог Андрей Турченко ведет пять предприятий. По его словам, в рыбоводстве сейчас наблюдается дефицит специалистов.

«Какая-нибудь Московская, Воронежская область — там, может, всего три хозяйства на всю область. У нас здесь чуть ли не в каждом районе по два-три хозяйства. Краснодарский край очень развит в этом плане», — рассказывает Андрей Турченко.

Цены на черную икру не увеличились по сравнению с прошлым годом. При этом на ее красный аналог ценники выросли в среднем на 33%. У Староминского предприятия нет проблем со сбытом, хоть и стоимость стерляжьей икры — 4 тыс. рублей за 100 г.

«Ростов-на-Дону, Краснодар, Москва. Торговые сети есть по всему краю. Заказывают многие. Кто-то для подарка на Новый год сейчас берет», — говорит директор Староминского рыбхоза Роман Сеник.

Производитель контрольно-кассовой техники и программного обеспечения для бизнеса подсчитал стоимость чайной ложки икры. Самая дешевая кабачковая стоит почти 3 рубля, самая дорогая черная — чуть менее 650 рублей за ложку.

В Роспотребнадзоре посоветовали при покупке икры обращать внимание не только на срок годности, но и на внешний вид и условия хранения товара.

«Обязательно должна быть маркировка «Честного знака». Это залог того, что продукция качественная и не фальсифицированная. Если вы будете брать с рук или через интернет — это очень большой риск», — объясняет заместитель начальника отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Виктория Елкина.

Сезон получения черной икры для рыбаков продлится до апреля–мая. Работы впереди много. Самая большая особь в староминском хозяйстве — белуга весом 77 кг и длиной около 2 м.

