Рыбаки нашли старинный якорь-кошку у берегов Новороссийска

Якорь высотой около 4 метров обнаружили в Мысхако недалеко от горы Колдун.

«Это якорь-кошка, кованый, примерно ХVIII-ХIХ век. Такие якоря применялись на парусных судах. Прекрасный образец», — рассказал ученый исторического музея-заповедника Новороссийска Лев Степко.

Он уточнил, что найденному в Мысхако якорю около 200 лет. Точный возраст можно установить только с помощью экспертизы металла.

Дальнейшая судьба найденного якоря пока неизвестна, пишет «Наша газета Новороссийск».

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