Руслан Асланян: Общественный штаб контролирует соблюдение законности на выборах

Председатель комиссии Общественной палаты Краснодарского края по общественному контролю, доктор юридических наук, доцент КубГУ Руслан Асланян рассказал, как на Кубани проходит сбор подписей в поддержку кандидатов на выборы президента России.

«Этап выдвижения кандидатов на пост президента России завершился: 27 декабря для самовыдвиженцев, 1 января для кандидатов от политических партий. Сейчас проходит этап сбора подписей в их поддержку», — сказал Руслан Асланян.

По словам юриста, подписи граждан, собранные в поддержку выдвижения кандидатов, не учитываются при подведении итогов выборов. Эти подписи необходимы только для того, чтобы получить право участвовать в выборах, пройдя «народный фильтр» и подтвердив доверие избирателей.

Для каждого региона в зависимости от численности населения закон устанавливает минимальное и максимальное количество подписей граждан, отметил Асланян. Если кандидат наберет необходимое число подписей, он будет официально зарегистрирован ЦИК, и его имя попадет в избирательные бюллетени.

Сбор подписей продлится до конца января. Эту процедуру имеют право проводить только уполномоченные кандидатом лица. Краевой Общественный штаб контролирует соблюдение законности на всех этапах избирательной кампании — от ее официального старта до оглашения итогов.

«Работает наша горячая линия: 211-52-17. На нее с вопросами или жалобами могут обращаться все участники избирательного процесса», — сообщил Руслан Асланян.

Он добавил, что жалоб на нарушения закона в процессе выдвижения кандидатов и сбора подписей не поступало. Все процедуры проходят по регламенту в отведенные для этого сроки.

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