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На выборы президента Кубань дополнительно получит 267 млн рублей

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-vybory-prezidenta-kuban-dopolnitelno-poluchit-267-mln-rublej
На выборы президента Кубань дополнительно получит 267 млн рублей
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Избирательная комиссия Краснодарского края получит одну из наибольших дополнительных сумм для подготовки и проведения выборов президента РФ — 267,2 млн рублей.

Всего регионы дополнительно получат 7,6 млрд рублей. Из них 370,9 млн рублей — Московская область, 262,1 млн— Башкортостан, 233 млн — Татарстан, 224,5 млн — Ростовская область, 221,8 млн — Свердловская область, 200,2 млн — Санкт-Петербург,  пишет «Коммерсантъ-Кубань».

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