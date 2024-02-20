Руководство Всероссийского общества глухих задержали вместе с его президентом

Сотрудников Центрального аппарата Всероссийского общества глухих задержали утром 20 февраля.

Среди задержанных — президент ВОГ Станислав Иванов, первый вице-президент Евгений Безруков, вице-президент, член ЦП ВОГ, председатель Татарского РО ВОГ Венера Гаулстон, член ЦП ВОГ, помощник президента, председатель Новосибирского РОВОГ Михаил Брагин, бывший вице-президент Вадим Иванченко и другие бывшие руководители и сотрудники аппарата ВОГ.

«Мы внимательно следим за ситуацией и поддерживаем контакты с задержанными, их защитниками и представителями правоохранительных органов. Просим сохранять спокойствие. В настоящий момент ВОГ работает в штатном режиме. В ближайшее время будет организована пресс-конференция на тему текущих событий. В дальнейшем мы будем стараться оперативно информировать вас обо всех новостях и изменениях в работе», — сообщает пресс-служба Всероссийского общества глухих.

Члены ВОГ могут обратиться по телефону горячей линии +7 (499) 255 67 04, на электронную почту secretariat@voginfo.ru, либо ознакомиться с информацией и задать вопросы в Telegram-канале.

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