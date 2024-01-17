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На Кубани задержали разыскиваемого Интерполом бакинца, обвиняемого в растрате

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-zaderzhali-razyskivaemogo-interpolom-bakintsa-obvinyaemogo-v-rastrate
На Кубани задержали разыскиваемого Интерполом бакинца, обвиняемого в растрате
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Дома 27-летнего гражданина Азербайджана обвиняют в присвоении и растрате вверенных денег.

По данным Интерпола, мужчина был менеджером торговой компании в Баку. Там он похитил более 5 тыс. долларов, полученные от продажи товара. Деньгами он распорядился по своему усмотрению, после чего уехал из страны.

Злоумышленника задержали на территории Краснодарского края сотрудники отдела НЦБ Интерпола ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с оперативниками уголовного розыска ОМВД России по Тахтамукайскому району Адыгеи.

Иностранца заключили под стражу до решения вопроса об экстрадиции, сообщает пресс-служба НЦБ Интерпола МВД России.

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