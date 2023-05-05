Руководство «Газпром газораспределение Краснодар» обвинили в получении взяток

Главное следственное управление СКР предъявило бывшим топ-менеджерам компании АО «Газпром газораспределение Краснодар» обвинение в получении взяток на общую сумму 114 млн рублей.

На данный момент бывший генеральный директор компании Алексей Руднев, его заместитель Александр Савостьянов, а также заместители директоров филиалов компании в Сочи, Краснодаре, Геленджике и Анапе находятся под стражей и ждут рассмотрения дела против них. Обвиняемые отрицают свою вину.

Согласно данным следствия, Алексей Руднев создал преступную группу, которая получала взятки от владельцев земельных участков, где должны были строиться дома, гостиницы и другие объекты. Застройщикам топ-менеджер компании заявлял, что в противном случае может препятствовать им на всех этапах газификации, затягивая согласование подключения.

Руководство рекомендовало застройщикам обращаться к определенным фирмам для разработки проектов на монтажные работы, в то время как на эти услуги выставляли завышенные цены. Следствие считает, что перечисляемые средства являлись взятками Алексею Рудневу и его приближенным, которые передавались наличными либо в виде дорогих подарков.

Поборы с застройщиков продолжались с мая 2017 до ноября 2021 года, пока всех участников не арестовали, сообщает «Коммерсантъ Кубань-Черноморье».

Читайте также: главу управления судебного департамента Ростовской области арестовали на два месяца по делу о взятке.